No sábado de muito sol os treinos começaram marcando a tristeza de Lando Norris, que apesar de estar pilotando uma McLaren em franca recuperação, ficou no Q1 por conta de uma bandeira amarela. Aliás, tivemos no México uma novidade que foi o chamado delta mínimo de volta, criado justamente para que os pilotos não andem tão lentamente pela pista ao ponto de criar situações de risco. Essa novidade causou já o tradicional show de investigações, embora a maioria não tenha dado em nada. No Q3 as Ferrari desabrocharam e fizeram 1º e 2º lugar. Verstappen ficou em terceiro. Mas o holandês realmente é cativo dos ventos da sorte: no México, essa é tida por muitos como a melhor posição de largada, pois é a primeira a dar a vantagem do vácuo - considerando que na primeira fila não há ninguém à frente. Tudo parecia estar dando certo para o holandês, que venceu 5 das 4 últimas corridas no México.