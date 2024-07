Lebron James e Joel Embiid em quadra (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/07/2024 - 16:23 • Abu Dhabi (EAU) • Atualizada em 15/07/2024 - 17:23

O confronto entre a seleção de basquete dos Estados Unidos e a Austrália em Abu Dhabi nesta segunda-feira (15) foi carregado de emoções e demonstrações de habilidade, onde a equipe americana saiu vitoriosa por 98 a 92. Esse amistoso faz parte de uma série de jogos preparatórios apontando para os Jogos Olímpicos de Paris, que prometem ser um espetáculo intenso no mundo do basquete.

Com um elenco estelar, os Estados Unidos contaram com a presença de grandes nomes como Stephen Curry, LeBron James e Jayson Tatum. Embora Kevin Durant e Derrick White não tenham jogado, a equipe mostrou força e coesão. A partida foi marcada por um início dominante dos americanos, que abriram uma vantagem expressiva, para mais tarde enfrentar uma impressionante reação da equipe australiana no último quarto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar da forte equipe dos EUA, foi Jock Landale, da Austrália, quem roubou a cena com 20 pontos marcados, tornando-se o cestinha do jogo. Do lado americano, a equipe mostrou um desempenho robusto com jogadores como Antony Edwards e Tyrese Haliburton destacando-se em momentos cruciais do jogo, garantindo a manutenção da liderança no placar.

Os Estados Unidos têm uma agenda cheia, com jogos contra a Sérvia, Sudão do Sul e Alemanha nos próximos dias. Esses jogos são cruciais para afinar estratégias e entrosamento da equipe, visando a conquista do quinto ouro olímpico consecutivo. Este esforço é parte de uma campanha para manter a hegemonia americana no basquete olímpico, que perdura desde a recuperação do ouro em Pequim, 2008.

(Foto: Brian Babineau/AFP)

Em Paris, os Estados Unidos estão posicionados no Grupo C, que inclui também Sérvia, Porto Rico e Sudão do Sul. Cada jogo desta fase será decisivo para a definição dos que avançarão às últimas etapas da competição. Já a Austrália, enfrentará na fase de grupos nações robustas como Grécia, Canadá e Espanha no Grupo A.

Espera-se que os confrontos entre estas potências do basquete ofereçam espetáculos de habilidade, táticas avançadas e momentos de pura emoção esportiva. O amistoso contra a Austrália foi apenas uma amostra do que está por vir em Paris, onde as maiores estrelas do basquete mundial se encontrarão para lutar pelo tão cobiçado ouro olímpico.