Com emoção, Bauru vence o Flamengo pela Superliga Feminina de Vôlei

O Bauru venceu o Flamengo por 3 sets a 2 (22/25, 25/15, 17/25, 25/21 e 15/13), nesta sexta-feira (22), em partida válida pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Roslandy, do time paulista, foi a destaque da partida com 24 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Rafaela Silva exalta pódios de Bia Ferreira e Rebeca Andrade nas Olimpíadas: ‘Celebração’

Com o resultado, o Flamengo segue na terceira colocação, com 17 pontos, e amarga a terceira derrota seguida, após perder para Fluminense e Praia Clube. Já o Bauru sobe na tabela e alcança a quinta posição, com 12 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏐 COMO FOI O JOGO?

A partida começou com o Bauru abrindo vantagem no placar, mas o Flamengo conseguiu empatar em 9 a 9. Após trocas de pontos, o Rubro-Negro abriu vantagem de 4 pontos: 19 a 15, antes de vencer a parcial por 25 a 22.

continua após a publicidade

O Bauru reagiu e fez um segundo set de recuperação. A parcial começou equilibrada, mas quando o placar marcava 7 a 7, o time paulista abriu vantagem para não perder mais. Com amplo domínio, as visitantes venceram o set por 25 a 15.

No terceiro set, o Flamengo começou melhor e rapidamente abriu cinco pontos: 10 a 5. Na parte final da parcial, o Rubro-Negro virou e colocou oito pontos. Manteve até o final e venceu o set por 25 a 17.

continua após a publicidade

Flamengo e Bauru jogam pela Superliga Feminina (Foto: Marcelo Cortes/Divulgação)

Com o Flamengo a um set da vitória, o Bauru reagiu. Os times fizeram parcial equilibrada, mas o paulista sobressaiu no fim e venceu por 25 a 21, empatando o jogo em 2 a 2.

No tiebreak, o Bauru começou com tudo e abriu quatro pontos de vantagem: 7 a 3. Mas o Flamengo reagiu e empatou em 9 a 9. Porém, o time paulista se saiu melhor no momento decisivo e venceu o set por 15 a 13 e a partida por 3 sets a 2.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Flamengo volta à quadra da Superliga apenas no dia 13 de dezembro, contra o Abel Moda, às 21h30m (de Brasília), no Rio de Janeiro. Já o Bauru visita o Minas, em Belo Horizonte, no dia 3 de dezembro, às 18h30m (de Brasília).