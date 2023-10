O fenômeno das últimas Olímpiadas, Rebeca Andrade, vem mostrando que está pronta para defender o título mundial. Atualmente em 4° lugar no ranking, a ginasta encaminhou a vaga na final do individual. Além disso, Rebeca também tem situação tranquila na classificatória para as finais do salto, da trave e do solo. O único aparelho que ela pode ficar de fora da decisão, é nas barras assimétricas.