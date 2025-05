A série intensa acabou com a vantagem para Golden State Warriors, que dominou o Houston Rockets nas oitavas de final da NBA 2024/25. Para manter a boa retrospectiva no Toyota Center, os visitantes venceram por 103 a 89, neste domingo (4), e se classificaram na segunda rodada dos playoffs. Com Stephen Curry apagado, a franquia contou Buddy Hield e a forte defesa para controlar o garrafão dos dois lados da quadra. A próxima etapa será enfrentar o Minnesota Timberwolves pela semifinal da Conferência Oeste.

Como foi o jogo entre Rockets e Warriors?

Primeiro tempo

O jogo começou com o Warriors surpreendendo já nos primeiros minutos para abrir 8 a 2. A vantagem, no entanto, não se manteve por muito tempo com sequências de Amen Thompson e Fred VanVleet, que empatou o placar. Apesar da agitação nos dois lados da quadra, a forte defesa das equipes e problemas de aproveitamento "esfriaram" as cestas.

Jimmy Butler converteu quatro pontos para retomar a frente da partida, mas, após um tempo técnico, o Rockets logo garantiru dois arremessos com Thompson. Assim, os times voltaram a empatar. Vale destacar que Stephen Curry se manteve zerado durante todo o período. Com um "buzzer beater" do meio da quadra, Buddy Hield foi o responsável por manter o Warriors com a vantagem por 23 a 19.

No segundo quarto, o ala de Golden State foi o primeiro a pontuar. A forte defesa de ambos os times limitou que os principais jogadores no perímetro, com uma bola de cada lado em toda primeira metade do período. Ainda "sem" Curry, que garantira apenas dois rebotes e uma assistência, Butler e Hield mantiveram o time na liderança.

Com clara vantagem no garrafão durante toda a série, o Rockets procurava oportunidades debaixo da cesta com infiltrações, que não foram bem sucedidas, mesmo com Steve Adams em quadra. Por outro lado, o Warriors foi feliz nos arremessos de quadra e viu a diferença abrir para 14 pontos. A larga diferença foi conquistada por Curry, em sua primeira cesta da noite aos 33 segundos para o intervalo.

Segundo tempo

A volta do intervalo começou agitada com Butler, que garantiu um "and one" para o Warriors. Apesar disso, a dupla entre Alperen Sengun e Amen Thompson enfim esquentou, e as bolas começaram a cair para o Rockets. Duas faltas de ataque seguidas, no entanto, freiou o poder ofensivo dos mandantes. Apesar disso, foi a vez do Golden State sofrer com o aproveitamento dentro nos arremessos, que passou de 50% para menos de 40%.

Com a dominância de Thompson, Houston conseguiu diminuir uma vantagem de 15 para apenas 2 pontos. O ala aproveitou bem os lances livres e a "liberdade" na área pintada. Nos dois minutos finais, três arremessos dos visitantes garantiram que a diferença chegasse a oito pontos, com o placar por 70 a 62.

Após três quartas apagados, Stephen Curry foi o grande nome no início dos últimos 12 minutos de jogo. Com duas cestas, o camisa 30 retornou a vantagem do Warriors para mais de 10 pontos. O duelo continuou agitado, e os quintetos titulares assumiram o controle do ataque e defesa de ambos os times. Sem as bolas de três de VanVleet, Dillon Brooks e Sengun precisaram dos arremessos "seguros" para tentar superar a desvantagem.

O momento ainda era do Golden State, e as bolas voltaram a cair de qualquer lugar da quadra de ataque. Com Butler dentro do perímetro, e Curry e Hield fora, os visitantes abriram 20 pontos sobre o Rockets a menos de três minutos para o apito final. Vale destacar, após o show do perímetro durante a série, o Houston só converteu seis cestas na noite. Buddy foi o grande nome do Warriors, com 33 pontos e nove bolas de três, para selar a vitória por 103 a 89.

Próximos passos nos playoffs da NBA

Após a série intensa contra o Rockets, o Warriors enfrentará o Minnesota Timberwolves pelas quartas de final da NBA 2024/25. O jogo de abertura da série está agendado para segunda-feira (6), às 22h30 (de Brasília), no Target Center. Dois dias depois, na quinta-feira (8), as equipes voltam à quadra para o jogo 2 ainda em Minneapolis. De volta para a Califórnia, o Golden State recebe o time liderado por Anthony Edwards nos dias 10 e 12 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, ainda não têm data definida.