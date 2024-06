Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 11:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Com alguns sustos, a Seleção Brasileira de vôlei feminino chegou a 10ª vitória seguida na Liga das Nações. Sob o comando de Gabi, a equipe venceu a Alemanha por 3 sets a 1 e se manteve na liderança da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O técnico José Roberto Guimarães se fez valer do fato da vaga olímpica estar garantida e rodou o elenco na partida desta quinta-feira (13). As jogadoras que vieram do banco no jogo contra a Polônia iniciaram hoje e começaram bem o jogo. A primeira etapa terminou em 25 X 20 para as brasileiras de forma tranquila. Gabi, Julia Bergmann e Diana foram os destaques com quatro pontos cada.

A segunda parcial contou com o brilho da capitã Gabi, que anotou nove pontos. Apesar do bom desempenho das alemãs, o Brasil fechou em 25 X 22. No terceiro set, entretanto, a Alemanha passou a gostar do jogo e cresceu o volume no ataque. As brasileiras tiveram certa dificuldade em encaixar o passe e as adversárias levaram a melhor.

Gabi foi a maior pontuadora da partida contra a Alemanha com 28 pontos (Foto: Divulgação / VNL)

A última etapa começou equilibrada novamente. Mas após encontrar cinco pontos seguidos e abrir 13 X 8, o Brasil se reencontrou no jogo e fechou o set em 26 X 24.

Agora a equipe de José Roberto Guimarães não terá muito tempo para descanso. As brasileiras voltam à quadra nesta sexta-feira (14), contra a Bulgária. O jogo será às 02h30, no horário de Brasília.