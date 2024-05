Bortoleto conquista pole-position da F2 na Emília-Romanha. Fittipaldi termina em 6º







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/05/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Bortoleto conquistou a pole-position para a corrida principal da rodada da Emília-Romanha da Fórmula 2. O brasileiro não deu chance aos rivais e colocou-se no topo da classificação desta sexta-feira (17), em Ímola, confirmando o bom ritmo da Invicta. Enzo Fittipaldi ficou em sexto.

Bortoleto mostrou força desde o treino livre, que liderou por boa parte, porém acabou superado por Paul Aron na parte final, e a paralisação no fim o impediu de tentar o melhor giro. O brasileiro, contudo, foi para a classificação colocando-se como um dos nomes a serem batidos desde o início.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

E a classificação foi acirrada desde o início, porém foi Gabriel quem ditou o ritmo. E mesmo quando a Prema surgiu no fim com Andrea Kimi Antonelli e, depois, Oliver Bearman, o brasileiro não deu chances aos rivais, estabelecendo o melhor giro em 1min27s056.

No fim, ainda teve um festival de voltas deletadas que jogou os carros da Prema para o fundo do grid. Quem acabou levando a melhor foi Enzo Fittipaldi, que de décimo pulou para sexto, ainda que a posição anterior significasse a pole-position da sprint.

A Fórmula 2 retorna neste sábado (17), às 9h15, para a corrida sprint, a primeira da rodada da Emília-Romanha.

Gabriel Bortoleto veste as cores da McLaren na Formula 2 (Foto: Divulgação / McLaren)

Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

Conheça o canal do GRANDE PRÊMIO na Twitch clicando aqui!

Confira como foi a classificação da F2 em Ímola:

De volta à disputa na primeira etapa da aguardada perna europeia, a sessão para a definição do grid de largada da corrida principal da F2 começou com um pequeno atraso por conta da bandeira vermelha que paralisou a classificação da F3 por cerca de dez minutos. Os boxes, contudo, foram liberados 5 minutos após o horário inicial, às 11h05 (de Brasília, GMT-3).

Àquela altura, o asfalto já passava dos 41°C, com termômetros em 24,4°C e apenas 36% de umidade relativa. Clima seco, portanto, com algumas nuvens no céu e sem chances de chuva.

O tempo de referência para a sessão era o obtido por Aron no treino livre da manhã: 1min28s852, porém a tendência era que a marca baixasse bastante, considerando a melhora natural da pista ao longo das atividades já realizadas em Ímola — a classificação da F2 seria a penúltima, com apenas mais um TL da F1 pela frente para fechar a sexta-feira.

Nas primeiras tentativas de volta rápida, Bortoleto colocou a Invicta no topo, repetindo o desempenho visto no treino. O brasileiro só deixou a liderança quando Maloney foi à pista e fez os seus três melhores setores, baixando a marca de Gabriel em apenas 0s034. Verschoor também veio forte, mas perdeu tempo no trecho final e não conseguiu se aproximar dos ponteiros, assim como Antonelli.

Só que Bortoleto pintou o setor 1 de Ímola de roxo, o que foi o suficiente para administrar a vantagem e virar 1min27s739, retornando à liderança. Primeira parte concluída, o brasileiro era o líder, com Maloney, Hadjar, Dürksen, Barnard, Aron, Bearman, Maini e Cordeel fechando o top-10.

Parada estratégica para troca de pneus, e o grupo retornou com 12 minutos na regressiva. Enquanto isso, as câmeras mostravam trabalho intenso da DAMS no carro de Jak Crawford, com apenas três giros dados na sessão. Martins também enfrentava problemas, com a ART buscando ajustes finais a tempo de devolver o francês à pista para buscar uma posição melhor que a 14ª.

Com pouco mais de seis minutos para o fim, Antonelli colocou a Prema na liderança, porém logo foi superado pelo companheiro de Prema, Bearman, que fez 1min27s111. Bortoleto, então, fez a sua melhor volta, mas não conseguiu voltar ao topo, ficando em quarto. Enquanto isso, quem pulava para segundo era Hadjar, com a Campos. Dürksen fechava o top-5.