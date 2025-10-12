Coco Gauff vence rival e conquista 2° título da temporada

A americana Coco Gauff venceu Jessica Pegula, 6ª do ranking, por 2 sets a 0, com as parciais de 6/4 7/5 em 1h42min, e se sagrou campeã do WTA 1000 de Wuhan, na China. Este foi apenas seu segundo título da temporada, em junho foi campeã de Roland Garros.

A tenista de 21 anos chegou a ter desvantagem no segundo set, quando perdia por de 3/5, mas logo reagiu e fez cinco games seguidos, fechando o jgo sem a necessidade da terceira parcial.

Este é o 11º título da carreira de Coco, que já soma 32 vitórias sobre tenistas do top 10 na carreira. Gauff garante mais 1000 pontos no ranking, que a colocam mais próxima da segunda colocada, Iga Swiatek. A polonesa tem 8768 pontos e a americana terá 7873 na atualização desta segunda-feira.

Já Pegula soma 530 pontos e sobe uma colocação, indo ao 5º lugar da classificação mundial. Ela retorna aos torneios no dia 20 de outubro para o WTA de Tóquio, enquanto Gauff terá algumas semanas de descanso dos torneios.

Foto: Reprodução

Campanha de Coco Gauff

A americana fez uma campanha perfeita no WTA 1000 de Wuhan e não perdeu nenhum set até a final. Como principal cabeça de chave, Gauff superou a tenista local Zhang Shuai por 6/3 e 6/2 nas oitavas e Laura Siegemund nas quartas.

Nas semifinais, a americana conquistou sua primeira vitória no ano sobre a italiana Jasmine Paolini (6/4 e 6/3). Na grande final, Gauff enfrentou a compatriota Jessica Pegula em um duelo 100% americano e fechou o jogo por 6/4 e 7/5, garantindo o terceiro título WTA 1000 de sua carreira.