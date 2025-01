‘COB vai estar no Nordeste como nunca antes’, diz Yane Marques

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) pretende abrir um polo no Nordeste do Brasil para fomentar o esporte e aumentar a formação de atletas naquela região do País. A intenção, segundo a vice-presidente do comitê, Yane Marques, é que a abertura de escritórios regionais aconteça de forma paulatina por todo o País nos próximos anos.

— A gente vai ter um escritoriozinho do COB, lá em Recife. E o meu desejo, o meu sonho é dar luz, jogar luz ali para aquela região, encontrar aqueles talentos. O material humano que a gente tem é muito grande, e agora a gente precisa encontrá-los e dar oportunidade para eles escolherem ser atleta e viver o que eu vivi, por exemplo — disse Yane Marques ao Lance! nesta quinta-feira (30), durante a cerimônia de celebração de posse da nova gestão do comitê, realizada no Campo Olímpico de Golfe, no Rio.

Única atleta latinoamericana a conquistar uma medalha olímpica no pentatlo moderno (foi Bronze em Londres-2012), a pernambucana Yane Marques é também a primeira mulher a chegar à vice-presidência do COB.

— A gente vai estar no Nordeste como a gente nunca esteve, a gente vai encontrar esses atletas, essas atletas. Eles não precisam passar pelo que eu passei, vir aqui para fazer treinamento centralizado, para melhorar em determinadas modalidades — acrescentou Yane Marques.

— Espero de verdade que no futuro a gente possa ter essa estrutura toda lá e fazer o COB chegar no Nordeste, no Sul, em todo canto. Vai ter São Paulo, vai ter Brasília, Rio de Janeiro, Recife, e assim a gente vai ficando plural e vai chegando no Brasil todo.

COB apresenta nova marca do Time Brasil

Durante o evento, o COB apresentou a nova marca do Time Brasil. Mais moderno, ele traz os aros olímpicos em suas cinco cores. O slogan é “Juntos por uma nação esportiva”.

— Do ponto de vista de branding fazia todo o sentido a marca do Time Brasil ter os aros olímpicos na forma colorida, original do COI. Os aros são uma das marcas mais valiosas e difundidas do mundo e nós queríamos trazer essa valorização para nossa logo — explicou o presidente do COB, Marco La Porta, em comunicado divulgado pelo comitê.

— Além disso, procuramos implementar um design mais moderno, sem deixar de atrelar à nossa identidade verde-amarela muito bem consolidada no imaginário do torcedor brasileiro.