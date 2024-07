COB Expo 2024: veja a grade completa de cursos em Saúde Esportiva e Summit de Nutrição

A COB Expo será realizada em setembro (Foto: Divulgação)







12/07/2024

A edição de 2024 da COB Expo apresenta uma ampla programação de cursos na área da saúde esportiva, além de um Summit de nutrição. Entre os cursos oferecidos, destacam-se temas entre fisioterapia, medicina, odontologia e psicologia, que ocorrerão de 26 a 28 de setembro. Com vagas limitadas, estão disponíveis por R$ 89,99. As opções são:

Fisioterapia no esporte: Aspectos de recuperação

Inovações em reabilitação

Fisiologia no esporte: estudo de caso

Odontologia e prevenção de lesões

Mente de campeão: como a Psicologia impulsiona a performance

Mindfulness no esporte: a importância da atenção plena para atletas de alto desempenho

Além dos cursos, a edição deste ano da COB Expo contará com um Summit de Nutrição Esportiva, com o tema "Alimentando sua performance", chancelado pela ABNE (Associação Brasileira de Nutrição Esportiva). No geral, serão mais de 20 palestrantes renomados na área da saúde esportiva.

As inscrições para os cursos e para o Summit estão disponíveis em: https://cobexpo.soudaliga.com.br/#comocomprar.

Sobre a COB Expo 2024

A COB Expo, conhecida como a feira de todos os esportes, ocorrerá de 25 a 28 de setembro, das 10h às 20h, e no domingo (29), das 10h às 17h. Na edição de 2023, a feira recebeu 60 mil visitantes, que puderam participar de diversas atividades. Foram 490 horas de conteúdo, com 200 palestrantes, 5 mil congressistas e mais de 100 expositores. O evento acontecerá no Pro Magno, na zona norte da capital paulista.

Um dos destaques foi a participação de mais de 8 mil crianças e jovens, que tiveram a oportunidade de experimentar diversas modalidades esportivas, incluindo mais de 2 mil participantes de 30 projetos sociais.