- Com lágrimas nos olhos e o coração destroçado, anunciamos que nosso atleta Jacopo Venzo nos deixou. Foi vítima de uma gravíssima queda ontem durante a primeira etapa da Volta da Áustria. Jacopo era um jovem extraordinário, com um futuro todo para escrever no desporto e especialmente na vida, e por isso dói ainda mais. - informou a equipe que ele representava, Campana Imbañlaggi Gelo & Tex.