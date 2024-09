Chuva adia jogo de Bia Haddad no WTA de Seul, e brasileira pode fazer rodada dupla

Bia Haddad em ação no WTA de Seul (Foto: Divulgação / Korea Open)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 20/09/2024 - 10:16 • Seul (COR)

A chuva que cai desde a manhã desta sexta-feira (20) em Seul, na Coreia do Sul, adiou para sábado o duelo de quartas de final de Bia Haddad Maia no torneio WTA 500, evento no piso duro com premiação de US$ 920 mil (cerca de R$ 5,01 milhões na cotação atual).

O torneio só dispõe de quadras cobertas para treinamento, com aberturas nas laterais. Portanto, a organização optou por cancelar a rodada desta sexta.

Bia encara a lucky-loser russa Polina Kudermetova, 163ª colocada, às 00h (de Brasília) deste sábado (21). Caso vença, volta para jogar a semi por volta das 3h30 contra a vencedora do confronto entre a búlgara Viktoriya Tomova e a russa Veronika Kudermetova.

O torneio tem a transmissão com áudio original no streaming "Disney+".

