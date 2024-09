Bia Haddad derruba Tomljanovic e vai às quartas em Seul

Bia Haddad em ação na Coreia do Sul (Foto: Mike Stobe / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 19/09/2024 - 09:53 • Seul (COR)

Bia Haddad Maia, número 17 do ranking mundial, estreou com o pé direito, na manhã desta quinta-feira (19), no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, evento no piso duro com premiação de US$ 920 mil (cerca de R$ 4,9 milhões na cotação atual).

A paulistana, cabeça de chave 3 e que ganhou bye na primeira rodada, derrotou a australiana Ajla Tomljanovic, 122ª colocada e última algoz de Serena Williams, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 após 1h46min de duração.

➡️ João Fonseca ‘rejeita’ empresário de Federer e mira Alcaraz e Sinner

A brasileira sofreu apenas uma quebra de serviço e quebrou três vezes a oponente em dez oportunidades ao longo da partida, realizada na quadra central do torneio que marcou sua primeira final na carreira, em 2017, onde foi vice-campeã diante da letã Jelena Ostapenko.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bia Haddad volta a jogar nesta sexta-feira (20) diante da russa Polina Kudermetova, 163ª colocada, algoz da campeã de 2022, a russa Ekaterina Alexandrova, e cabeça de chave 7 do evento, em duelo inédito no circuito mundial. A partida abrirá a programação da quadra central, a partir das 2h (de Brasília).