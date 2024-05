Celtics com chances de vencer a série e mais! Veja os horários e onde assistir aos Playoffs da NBA

Derrick White foi o cestinha do Jogo 4 (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os playoffs da NBA estão à todo vapor! Nesta quarta-feira (30), dois jogos irão contemplar a rodada da maior liga de basquete do mundo. Os destaques da noite vão para os grandes duelos entre Boston Celtics x Miami Heat e Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks.

CELTICS X HEAT 🏀

Com uma mão na vaga, o Boston Celtics precisa de apenas uma vitória para garantir a classificação. O time de Jayson Tatum venceu as duas partidas fora de casa e se recuperou bem do susto que sofreu ao perder, em casa, para o Heat, que ainda sofre com a ausência de Jimmy Buttler. A partida será transmitida pela ESPN 2 e pelo Star+, às 20h30 (Brasília).

Fato curioso, é que Kevin Love, jogador de Miami, nunca perdeu uma série no leste. O pivô está 15-0 se somar todas as séries. Será que a invencibilidade do atleta acabará com os Celtics?

CLIPPERS X MAVERICKS 🏀

Em um dos duelos mais equilibrados, o Los Angeles Clippers recebe o Dallas Mavericks. Ambos os times venceram uma partida em casa e uma fora e prometem mais um jogo equilibradíssimo. Os Mavs de Luka Doncic e Kyrie Irving enacara o super trio de Paul George, James Harden e Kawhi Leonard. O duelo será transimitido pela ESPN 2 e pelo Star+, às 23h (Brasília).

(Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)