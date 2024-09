CBW firma parceria para ampliar desenvolvimento do wrestling com CT em São Paulo

Através de parceria, Confederação busca popularizar o wrestling no país (Foto: Pablo Martinez / CBW)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 12:48 • São Paulo (SP) • Atualizada em 18/09/2024 - 13:50

O wrestling brasileiro dá um passo decisivo rumo à popularização da modalidade no país por meio do convênio de cooperação esportiva entre o Serviço Social da Indústria (SESI) São Paulo e a Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). A parceria será celebrada nesta sexta-feira (20), a partir das 14h (de Brasília), na unidade do SESI, na cidade de Cubatão. A cerimônia terá a participação do superintendente da entidade, Alexandre Pflug, e do presidente da CBW, Flávio Cabral, entre outros convidados ligados ao esporte olímpico.

- O Sesi busca o desenvolvimento de jovens atletas. Com esta parceria com a Confederação Brasileira de Wrestling, poderemos juntos fazer a modalidade crescer, dando condições para que surjam novos talentos que, no futuro, poderão representar o Sesi e o Brasil em competições importantes, até em Jogos Olímpicos - disse Pflug.

- Nossa gestão vem batalhando por parcerias que garantam consistência e continuidade na formação de atletas masculinos e femininos no wrestling. Nosso esporte demanda investimento baixo para ensino e prática e vem tendo uma adesão cada vez maior entre os jovens. Com o SESI vamos aumentar nosso raio de ação em São Paulo e influenciar outros estados a buscar parcerias que ajudem no crescimento da modalidade - ressaltou Flávio Cabral.

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputarão juntos as duplas mistas no Pan-Americano

Atualmente, 275 crianças e adolescentes praticam wrestling, nas modalidades de participação e aperfeiçoamento esportivo, nos Centros de Atividades e Treinamentos de Cubatão e Osasco, e nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) em parceria com seis prefeituras no estado, através do programa de transferência de tecnologia do Sesi Esporte, que visa a capacitação de profissionais da área de esporte e educação.

A expectativa é que esse número de praticantes aumente em cerca de 30% logo no primeiro ano de vigência da parceria. Através de sua plataforma esportiva, o SESI realizará cursos de capacitação em wrestling para jovens e adultos, como também apoiará a elaboração de caderno técnico e materiais didáticos.

A entidade também vai disponibilizar seu sistema de gestão esportiva para auxiliar na formação de treinadores, equipe multidisciplinar e gestores. Tudo isso para adequar a metodologia de ensino ao estágio de cada aluno da modalidade: participação, aperfeiçoamento e desempenho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de dar suporte aos cursos de formação e educação, a CBW terá por sua vez a missão de incentivar mais a participação feminina no wrestling. A confederação realizará dois campings de treinamento com treinadores e atletas internacionais e realizará um curso de arbitragem para atletas de alto rendimento do SESI.

O compromisso é também oferecer tapetes de wrestling para permitir o pleno desenvolvimento da modalidade nos CATs, bem como disponibilizar estrutura, recursos, tecnologia e conhecimento para a promoção de eventos da modalidade no estado.