O vôlei é um dos esportes mais bem-sucedidos do país neste ano, as seleções masculina e feminina conquistaram uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a dupla Duda/Ana Patrícia, líder do ranking mundial, conquistou uma prata na Copa do Mundo de vôlei de praia. A CBV tem um forte viés social com o programa VivaVôlei, que atende mais de 3500 crianças de 7 a 14 anos em 40 núcleos espalhados por todo o Brasil.