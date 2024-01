No retorno da Superliga 2023/2024, nesta quinta-feira (4), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) lança a campanha “Você Inspira, o Mundo Muda”, sobre o uso consciente das redes sociais. O material, desenvolvido em parceria com a agência End To End, fala sobre a importância de todos os integrantes do ecossistema do voleibol serem referências e influências positivas. Além de ações nas redes sociais da CBV, um filme da campanha será veiculado no "SporTV", durante as transmissões dos jogos.