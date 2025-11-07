Comitê Paralímpico une forças para melhorar a inclusão em São Paulo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou, pela segunda vez, a Expo Brasil Paralímpico em parceria com a Reatech, o maior evento de acessibilidade da América Latina. A união das iniciativas assume um papel fundamental como catalisador de políticas e práticas inclusivas na cidade de São Paulo, usando o esporte como ferramenta principal.

A parceria funciona como um intercâmbio estratégico, segundo Maurício Macedo, CEO da Fiera Milano Brasil, organizadora da Reatech.

— O Comitê Brasileiro [CPB] poderia divulgar, promover o Paradesporto Brasileiro no âmbito da comunidade da Reatech, que a gente tem uma base de dados gigante, um grupo, uma comunidade muito grande que está há anos para exigir a Reatech. E a Reatech, por sua vez, poderia usar o Paradesporto Brasileiro como um grande case de sucesso, de superação, de motivação, de disciplina, de obstinação, que o esporte é um dos principais, se não o maior, pilar de inclusão.

Gabrielzinho pousa para foto com medalha de ouro e mascote das Paralimpíadas (Foto: Wander Roberto/CPB)

Foco em Empregabilidade e Negócios

Além da inspiração do paradesporto, o evento se destaca por fomentar a inclusão no mercado de trabalho.

Um dos pilares da feira é a Arena Empregar, uma iniciativa que busca ativamente conectar empresas que procuram pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, aquelas que buscam por oportunidades de emprego.

A feira atua, assim, como um centro de soluções que impactam diretamente a autonomia e o desenvolvimento social e profissional na capital paulista.