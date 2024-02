A competição começa em maio e será disputada por ACEL Chopinzinho Futsal (PR), ADS Sapezal (MT), América Futebol Clube (MG), América Futebol Clube (RN), ARD/Apodi (RN), ASF Sorriso Futsal (MT), Clube de Regatas Brasil (AL), Clube de Regatas Vasco da Gama (RJ), Clube do Remo (PA), Ceará Sporting Club (CE), Concórdia Futsal (SC), Costa Rica Esporte Clube (MS), Cruzeiro Esporte Clube (MG), Esporte Clube (CE), Estrela do Norte E. C. (AM), Passo Fundo Futsal (RS), Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA), Sport Club do Recife (PE), YEESCO (RS), Clube Náutico Capibaribe (PE).