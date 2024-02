⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Brasil começou melhor na partida, com as melhores ações ofensivas, principalmente com Pito, que quase abriu o placar em uma linda jogada com caneta, mas que parou no travessão. Mas o camisa 10 não cometeu o mesmo erro na segunda chance e abriu o placar para a Seleção Brasileira. A Argentina melhorou depois do gol e começou a controlar o jogo.