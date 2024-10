Carro da Fórmula E: entenda como funcionam a categoria

Os carros da Formula E mostram que é possível conectar sustentabilidade e velocidade. (Foto: Formula E)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 16:03 • São Paulo

A Fórmula E é a primeira categoria de automobilismo com carros totalmente elétricos, trazendo uma nova abordagem ao esporte a motor. Iniciada em 2014, a competição atraiu grandes fabricantes e equipes de renome mundial (chegando a rivalizar com a Fórmula 1), consolidando-se como um dos principais campeonatos de monopostos. O carro da Fórmula E é uma das grandes atrações da categoria, sendo projetado para combinar alta performance, tecnologia de ponta e, claro, sustentabilidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com seu motor elétrico silencioso e design futurista, o carro da Fórmula E apresenta desafios únicos em termos de gestão de energia e desempenho nas pistas urbanas. Além disso, as regras da categoria foram desenvolvidas para promover corridas equilibradas, emocionantes e inovadoras, sempre com foco na sustentabilidade e na eficiência energética.

Especificações técnicas do carro da Fórmula E

O carro da Fórmula E é um verdadeiro exemplo de inovação tecnológica. Os modelos de terceira geração, chamados de Gen3, foram introduzidos em 2023, trazendo melhorias em velocidade, eficiência e segurança. A seguir estão algumas das especificações técnicas dos carros:

Potência: O carro da Fórmula E tem uma potência de até 350 kW, o que equivale a cerca de 470 cavalos de potência.

Velocidade máxima: Os carros podem atingir velocidades de até 320 km/h, tornando-se mais rápidos do que as versões anteriores.

Aceleração: O modelo Gen3 é capaz de ir de 0 a 100 km/h em menos de 2,8 segundos, um feito impressionante para um carro elétrico.

Peso: O carro pesa aproximadamente 840 kg, incluindo o piloto.

Bateria: A bateria, que é o coração do carro da Fórmula E, possui uma capacidade de 51 kWh e foi projetada para suportar a duração completa de uma corrida sem a necessidade de troca de veículos, como acontecia nas primeiras temporadas.

Além disso, os pneus do carro são desenvolvidos para oferecer alta durabilidade e desempenho em condições tanto de pista seca quanto molhada, contribuindo para a sustentabilidade da competição.

Como funcionam as corridas da Fórmula E?

As corridas da Fórmula E são realizadas em circuitos urbanos montados nas principais cidades do mundo, o que coloca os carros elétricos à prova em ruas estreitas e desafiadoras. Cada corrida, conhecida como E-Prix, dura cerca de 45 minutos, mais uma volta, e os pilotos precisam gerir suas baterias de forma eficiente para completar a prova.

Uma das características mais marcantes da Fórmula E é o Modo Ataque, uma inovação que permite aos pilotos ganharem um aumento temporário de potência ao passar por uma zona específica da pista. Essa estratégia acrescenta uma camada de emoção às corridas, já que os pilotos precisam escolher o momento certo para ativar o modo e, assim, ganhar vantagem sobre os concorrentes.

Outra regra interessante é o FanBoost, que permite aos fãs votarem nos seus pilotos favoritos antes da corrida. Os mais votados recebem um aumento de potência extra durante a prova, o que pode ser decisivo para ultrapassagens e disputas acirradas.

Regeneração de energia no carro

Uma das maiores inovações do carro da Fórmula E é sua capacidade de regenerar energia durante a corrida. Diferente das categorias movidas por combustíveis fósseis, o sistema de frenagem regenerativa dos carros permite que a energia gerada durante as frenagens seja convertida em eletricidade e armazenada na bateria. Esse processo não só melhora a eficiência energética do carro, mas também adiciona uma camada de estratégia, já que a gestão adequada da energia pode fazer a diferença no resultado final.

No modelo Gen3, cerca de 40% da energia utilizada durante a corrida vem da regeneração, o que é um marco impressionante para o desenvolvimento da tecnologia elétrica no automobilismo.

Sustentabilidade e o futuro do carro da Fórmula E

O carro da Fórmula E é o símbolo do compromisso da categoria com a sustentabilidade e a inovação. Além de utilizar motores elétricos de alta eficiência, toda a cadeia de produção e operação do campeonato busca minimizar o impacto ambiental. Desde o transporte dos carros até o uso de materiais reciclados nos pneus, a Fórmula E é pioneira na promoção de um futuro mais sustentável para o automobilismo.

A categoria também atua como um laboratório de testes para novas tecnologias de mobilidade elétrica, que eventualmente podem ser aplicadas em veículos de rua. O carro da Fórmula E e suas inovações representam não apenas o presente, mas também o futuro da indústria automotiva.