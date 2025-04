Carlos Alcaraz vence Quinn com dificuldade na estreia em Bracelona

Carlos Alcaraz venceu o norte-americano Ethan Quinn nesta terça-feira (15) pela estreia do ATP 500 de Barcelona. Apesar da dificuldade e irregularidade do espanhol ao longo da partida, principalmente no saque, o número dois do mundo conseguiu fechar com as parciais 6/2 e 7/6 (8-6).

A partida durou cerca de 1h40 com direito a muitas oportunidades de quebra de serviço para ambos os lados. Quinn salvou três no primeiro game, perdeu três no segundo e salvou mais uma no terceiro, quando acabou quebrado.

No segundo set, os break-points continuaram com três quebras para cada lado. Dos 13 pontos disputados no game final, apenas dois foram vencidos pelo tenista que sacou. Alcaraz levou a melhor na troca de bolas, chegou a ver o norte-americano ter 6-5 e dois saques, mas venceu os dois últimos pontos e avançou para a próxima fase.

O próximo compromisso do espanhol está marcado para quinta-feira (17) contra o sérvio Laslo Djere, número 80 do ranking ATP, pelas oitavas de final do Aberto de Barcelona.

Spain's Carlos Alcaraz durante o Monte Carlo ATP Masters (Foto: Valery HACHE / AFP)

Carlos Alcaraz fatura premiação milionária em Monte Carlo

Alcaraz venceu o italiano Lorenzo Musetti e foi campeão do título do Masters 1000 de Monte Carlo,no último domingo (13). O tenista de 21 anos voltará para Espanha com 946 mil euros, o equivalente a R$ 6,04 milhões na cotação atual.

O australiano Alex de Minaur e o espanhol Davidovich Fokina chegaram às semifinais de Monte Carlo e receberam 282,6 mil euros cada, o equivalente a R$ 1.806 milhão na cotação atual. Já o vice-campeão Lorenzo Musetti garantiu a segunda melhor quantia da competição e embolsou 516.9 mil euros, o equivalente a R$ 3.302.991 na cotação atual.

