Campeã olímpica desiste e Bia Haddad tem nova rival para estreia em 2025

Nova rival para brasileira. Bia Haddad Maia, número 17 do mundo e tenista do Brasil mais bem colocada, enfrentará Xinyu Gao ou Shuai Zhang na estreia da temporada 2025 do tênis. A paulista jogará no dia 27 de dezembro no duelo contra a China pela United Cup em Perth, na Austrália.

A número cinco do mundo, campeã olímpica e vice-campeã do Australian Open, Qinwen Zheng, enfrentaria Bia na competição. No entanto, a tenista anunciou a desistência através das redes sociais e confirmou que estará no Australian Open.

— Precisava de mais algumas semanas de descanso após a longa temporada de 2024 — disse a tenista.

Possíveis adversárias da brasileira, Xinyu Gao ou Shuai Zhang, são 175ª e 207ª colocadas, respectivamente. Essas duas estão na equipe feminina da China. O jogo está marcado para às 6h (de Brasília) do dia 27.

Bia Haddad Maia é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial do tênis feminino (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A seguir, outro brasileiro estará em quadra. Thiago Monteiro contra Zhizhen Zhang no simples masculino e a dupla mista com Luisa Stefani e Rafael Matos.

A equipe brasileira terá outro confronto, no dia 29, contra a Alemanha, com Beatriz Haddad Maia enfrentando sua parceira de duplas no Australian Open, Laura Siegemund. Além disso, Thiago Monteiro desafiará Alexander Zverev, segundo colocado no ranking da ATP.

A agenda do tênis brasileiro segue movimentada. João Fonseca disputará o torneio Challenger de Camberra, na Austrália, na mesma semana. E Thiago Wild, número 1 do Brasil e 74º do mundo, optou por não disputar a competição mista por equipes.