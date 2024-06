Dalton Knecht foi escolhido pelo Los Angeles Lakers no Draft de 2024 da NBA (Foto: Luther Schlaifer / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 30/06/2024 - 20:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O calouro Dalton Knecht foi selecionado pelo Los Angeles Lakers na 17ª posição do último Draft, mas antes recebeu elogios de LeBron James. Ao falar sobre Caitlin Clark e seu impacto no basquete feminino, o astro mencionou Knecht como exemplo de um jogador que atrai ainda mais audiência aos jogos da NCAA. O novato fez questão de retribuir a atenção de seu novo companheiro de time.

- Ela (Caitlin Clark) vai mudar a WNBA. É um fenômeno que vai atrair ainda mais público. Os jogadores trazem espectadores. Um exemplo? Estávamos assistindo ao jogo entre Purdue e Tennessee ontem. Obviamente, são dois programas incríveis, sabemos disso, mas no fundo, nós assistimos pelos caras que estão lá. Nesse caso, Zach Edey e Dalton Knecht. São caras como esses que constroem o jogo - disse LeBron.

Na ocasião, o camisa 23 estava observando o jovem e provavelmente aprovou a escolha do arremessador, além de estar ao lado do filho, Bronny James, selecionado na 55ª posição. O calouro dos Lakers relembrou as palavras de LeBron James durante sua apresentação e não escondeu a admiração pelo astro, que disputará sua 22ª temporada em 2024/25.

- Aquele vídeo é uma baita história. É claro que me lembro. Eu acordei no outro dia, ainda estava rolando na cama sem querer levantar, e aí recebi aquele monte de mensagens. Pensei que era falso, honestamente. Mas elas não paravam de chegar, então vi que de fato algo tinha acontecido. Resolvi assistir o vídeo, e foi uma sensação surreal. Eu abri um sorriso no rosto, vi meus pais abrirem um sorriso, isso não tem preço. Fiquei, acima de tudo, muito feliz - revelou.

Knecht falou sobre a oportunidade com Anthony Davis

Além de mencionar LeBron James, o novato também falou sobre como será especial atuar ao lado de Anthony Davis. Knecht terá a oportunidade de dividir a quadra com a dupla campeã da NBA em 2019/20 pelo Los Angeles Lakers.

Anthony Davis foi campeão da NBA em 2020, com o Los Angeles Lakers (Foto: Patrick Smith / AFP)

- Acredito que há uma conexão entre eles que talvez nem eles percebam. Só posso dizer que será muito especial. Jogar com LeBron James e Anthony Davis será maravilhoso - exaltou, o calouro.

Dalton Knetch foi a primeira escolha do Lakers no draft de 2024. Além dele, a franquia também escolheu Bronny James, filho de LeBron James, astro da franquia.