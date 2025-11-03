Calderano e Takahashi estreiam no WTT de Frankfurt; veja detalhes

O casal de mesatenistas brasileiros, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, estreia nesta quarta-feira (5) no WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. A competição começa na terça-feira (4) e vai até domingo (9), com transmissão da CazéTV e do canal oficial da World Table Tennis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O número 3 do mundo é o cabeça de chave da competição e enfrenta o coreano Jang Woojin, às 8h45 (de Brasília) da quarta-feira (5). Enquanto Bruna joga contra a monegasca Xiaoxin Yang, às 8h10 (de Brasília).

Calderano vem de uma derrota inesperada no WTT Champions de Montpellier, quando caiu para o americano Kanak Jha, número 24 do ranking, por 3 sets a 2 (11/4, 11/13, 11/6, 9/11 e 9/11), na primeira rodada do campeonato, igualando sua pior marca do ano. Agora, o brasileiro busca se recuperar e conquistar o título na Alemanha, onde já foi duas vezes vice-campeão.

continua após a publicidade

Hugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)

Relembre a derrota de Calderano

Hugo Calderano começou abrindo o primeiro set no WTT Champions de Montpellier. O brasileiro fez três pontos antes de Jah marcar o seu primeiro. Dominando o set, o americano fez mais pontos ao final da partida. Mesmo assim, Calderano fechou em 11 a 4.

Diferente do primeiro set, Jah começou abrindo no segundo. A parcial foi bem equilibrada entre os dois, sem nenhum conseguir ampla vantagem, mas o americano se manteve na frente. Depois, Calderano virou e chegou perto de vencer, mas Jah alcançou ele e voltou a liderar. O americano venceu por 13 a 11.

continua após a publicidade

No terceiro set, Calderano começou abrindo novamente. Ele retomou a liderança da partida e fechou facilmente em 11 a 6. Com 2 a 0 no placar geral, Calderano precisava somente de mais um set. Entretanto, na quarta parcial, o americano fez um jogo equilibrado, abriu vantagem e fechou em 11 a 9.

Na decisão, o americano fez um jogo notavelmente melhor que o do brasileiro. Mesmo com o placar equilibrado, Jah saiu na frente em algumas oportunidades. O americano fechou em 11 a 9 e eliminou o brasileiro.