Um dos maiores nomes do fisiculturismo brasileiro, Caike Pro fez a sua estreia na Classic Physique, no último sábado (10), no Pittsburgh Pro, nos Estados Unidos. O brasileiro ficou apenas com a sétima colocação, resultado abaixo do esperado, tanto por ele quanto pelos fãs. Nesta quarta-feira (14), o fisiculturista anunciou o fim da parceira com o, agora, ex-treinador Johnny Sebastian, e aproveitou para explicar o que aconteceu na sua finalização, nos dias que antecederam a competição.

Problemas na finalização com Johnny Sebastian

De forma direta, Caike Pro comentou as falhas no seu físico, durante a sua apresentação no Pittsburgh Pro. O atleta atribuiu a entrega de um shape aquém do esperado, à finalização comandada pelo seu ex-coach Johnny Sebastian. O Classic Physique também aproveitou para oficializar a sua parceria.

- Fiquei muito feliz com a estreia que eu tive na ClassicPhysique, mas tenho certeza de que não apresentei nem 60% do que eu sou capaz, porque eu vi meu físico semanas antes da competição e achei muito melhor do que o do dia da competição (…) Certos músculos perderam muito volume: peito, braço, perna e costas. Aí, quando fica flat, ele perde aquele aspecto de músculo empurrando a pele, e não fica aquele músculo 3D, que eu tenho no dia a dia. Então, eu e Johnny pecamos na finalização, não sei o que houve, fiz tudo que ele mandou, até a estratégia de treinar a semana toda antes do campeonato, porque ele achou que ia jogar os carbos para dentro do músculo, mas isso acabou me depletando demais. Eu sei que posso apresentar muito mais e, se Deus quiser, até o final do ano eu subo de novo - declarou Caike Pro, em seu canal no YouTube.

Buscando a vaga para o Mr. Olympia, Caike Pro fechou com Neil Hill, mesmo coach de Rafael Brandão, que será o substituto de Johnny Sebastian. O brasileiro também revelou que terá um treinador de academia, que irá comandar seus treinamentos. Com isso, ambos os profissionais se juntam a Rachel Daniels (treinadora de poses) na equipe do Classic Physique.