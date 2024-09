Bruna Takahashi é eliminada por chinesa nas oitavas do WTT Champions de Macau

A brasileira Bruna Takahashi em ação no WTT Champions de Macau (Foto: Divulgação / WTT)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 13:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A brasileira Bruna Takahashi foi eliminada nas oitavas de final do WTT Champions de Macau, nesta quinta-feira (12). A mesatenista perdeu para a chinesa Yidi Wang por 3 sets a 0 (11/6, 11/3 e 11/6), o primeiro confronto entre as duas atletas em um torneio deste nível.

A chinesa foi dominante desde o princípio. No primeiro set, Bruna até começou bem e perdia apenas por 6 a 5 antes de a adversária engatar uma ótima sequência e fechar com facilidade. Depois de uma segunda parcial de vitória fácil para Wang, a brasileira reencontrou a boa forma no início da terceira, empatou em 3 a 3, mas não conseguiu frear o jogo da oponente, que finalizou o set e o a partida sem muita dificuldade.

Yidi Wang, número 4 do ranking mundial, apenas confirmou o amplo favoritismo. Melhor mesatenista do Brasil na atualidade, Bruna Takahashi é a 25ª do planeta.

Antes, na quarta-feira (11), a brasileira começou a trajetória no WTT Champions com grande vitória por 3 sets a 1 (parciais de 11/8, 7/11, 11/9 e 11/5) contra a australiana Liu Yangzi.