Com show de Anthony Edwards, Wolves vence Mavericks e segue vivo na NBA

Anthony Edwards anotou um duplo-duplo na partida entre Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 01:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Os playoffs da NBA estão uma verdadeira loucura! O Minnesota Timberwolves venceu o Dallas Mavericks, na casa do adversário, por 105 a 100 e manteve viva a esperança de uma vaga nas finais da NBA. O jovem Anthony Edwards foi a grande referência técnica da equipe no jogo. A série agora volta para Mineápolis para o Jogo 5.

Com equilíbrio do início ao fim, o jogo contou dois jogadores assumindo o protagonismo. De um lado, Luka Doncic buscava encerrar a série dentro de casa e terminou a partida com um triplo-duplo. Do outro, Anthony Edwards fez seu melhor jogo contra o Mavs e comandou a equipe a todo momento. O primeiro tempo terminou empatado em 49 a 49 e contou com muitor erros de ambos os lados. O Wolves até chego a abrir 12 pontos de vantagem, mas não conseguiu administrar o placar.

Na segunda metade, o Wolves passou a se complicar com o excesso de faltas. Karl-Anthony Towns - importante na pontuação, com 25 unidades na noite - cometeu a quinta falta ainda no terceiro quarto. Mas o motivo do alto número de faltas era o camisa 77 de Dallas. Doncic não só foi o cestinha da partida, como também pendurou a equipe adversária toda em faltas.

Anthony Edwards e Luka Doncic foram os cestinhas de suas equipes no jogo (Foto: Matthew Stockman/ AFP)

O confronto retratou o motivo da conferência Oeste ser tão temida na NBA. Quando tudo parecia caminhar para uma varrida do Dallas Mavericks, um jovem de 22 anos tratou de chamar a responsabilidade e resolver o jogo. Agora, a série volta para a casa do Wolves, com os mandantes em busca de um feito inédito - nunca uma equipe virou um 3-0 na história da NBA.