Brazilian Storm: confira resultados dos brasileiros na primeira rodada da etapa de Fiji

Gabriel Medina em Fiji (Foto: Divulgação / WSL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 22:46 • Rio de Janeiro

A etapa de Fiji do Circuito Mundial da WSL começou nesta quarta-feira (21) com a presença de quatro brasileiros. Na chave masculina, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago Dora representaram o Brasil. Já no feminino, a missão exclusivamente para Tatiana Weston-Webb.

➡️Bia Haddad despacha espanhola e vai às quartas em Cleveland

Ítalo Ferreira foi o primeiro brasileiro a entra nas águas de Fiji. Ele enfrentou o italiano Leonardo Fioravanti e o marroquino Ramzi Boukhiam no primeiro desafio da etapa. Com um 5.40 e um 4.67, o surfista da Baía Formosa, Rio Grande do Norte, venceu a bateria com 10,07 pontos no somatório e se classificar para a próxima fase da etapa.

Do mesmo modo, Gabriel Medina também conseguiu vencer a própria bateria. Ele desbancou o estadunidense Crosby Colapinto e o Japones Connor O'Leary ao somar um 9,17 e 8,50 pontos e totalizar 17,67 pontos, sem dar chances para os adversários.

Por outro lado, Yago Dora e Tati Weston-Webb não conseguiram vencer as próprias baterias e foram para a repescagem da etapa. Na chave masculina, o paranaense ficou em segundo lugar contra Jake Marshall, dos Estados Unidos, e Liam O'Brien, da Australia. Já no feminino, gaúcha ficou atrás da estadunidense Caroline Marks. Erin Brooks, do Canadá, ficou na terceira colocação da bateria.

Esta foi a primeira chama para a etapa de Fiji da WSL. Na repescagem, Yago Dora irá enfrentar a lenda do esporte o surfista Kelly Slate, dos Estados Unidos. Já Tati Weston-Webb, encara a estadunidense Swayer Lindblad.