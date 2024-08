Bia Haddad despacha espanhola e vai às quartas em Cleveland

Bia Haddad em Cleveland (Foto: Tennis in the Land)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 21/08/2024 - 18:43 • Cleveland (EUA)

Depois de acabar com uma freguesia na noite de terça-feira contra Viktorija Golubic, Bia Haddad Maia, 23ª do mundo, ampliou uma outra nesta quarta-feira, se garantindo nas quartas de final do WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos.

A número 1 do país derrotou a espanhola Cristina Bucsa, 72ª colocada, pela quarta vez em quatro partidas por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 6/1 após 1h27min na quadra central.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cabeça de chave 1, a brasileira retorna às quartas de um torneio desde Madri, no final de abril, ou seja, quase quatro meses. Ela irá buscar sua primeira semi desde o final de fevereiro diante da americana Sofia Kenin, ex-top 5 e oitava favorita, ou a francesa Clara Burel.

Bia Haddad em ação no WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

Bia começou com uma quebra, abriu 2 a 0, tomou a quebra de volta, abriu 3 a 1, viu a rival encostar de novo. Mas a seguir o jogo da brasileira começou a fluir e ela desgarrou para fechar por 6/2. A espanhola sentiu dores no ombro no começo do segundo set, pediu atendimento e a paulistana dominou abrindo 4 a 1 e com nova quebra fechou com facilidade por 6/1.