Medina, Tati e companhia buscam vaga nas finais da WSL em etapa com reedição de final olímpica

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 12:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A última etapa antes das finais da WSL, a Liga Mundial de Surfe, acontecerá neste mês. Os surfistas competem nas ondas de Fiji entre os dias 19 e 28 de agosto. Os brasileiros Gabriel Medina, Italo Ferreira, Yago Dora e Tatiana Weston-Webb ainda tentam garantir vaga na decisão, que será disputada em Trestles, na Califórnia, de 6 a 14 de setembro.

As baterias do primeiro round da etapa de Fiji já foram sorteadas. Logo de cara, Tatiana Weston-Webb terá um reencontro com Caroline Marks, que derrotou-a na decisão das Olimpíadas recentemente.

Apenas os cinco primeiros colocados da temporada, no masculino e no feminino, se classificam para o WSL Finals. Nenhum surfista brasileiro tem vaga garantida. Atualmente, apenas Italo Ferreira está no top-5. Portanto, dependerão de grande desempenho em Fiji para assegurar a presença em Trestles.

Tati (prata), Marks (ouro) e Defay (bronze) formaram o pódio olímpico (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)

🏆 Como está o ranking da WSL no momento?

Masculino

1. John John Florence - 46,210

2. Griffin Colapinto - 36,600

3. Jack Robinson - 34,045

4. Italo Ferreira - 34,045

5. Ethan Ewing - 31,995

6. Yago Dora - 31,635

7. Jordy Smith - 31,055

8. Gabriel Medina - 28,980

9. Crosby Colapinto - 25,440

10. Rio Waida - 24,375

Feminino

1. Caitlin Simmers - 48,185

2. Caroline Marks - 42,490

3. Brisa Henessy - 41,630

4. Molly Picklum - 39,390

5. Gabriela Bryan - 38,595

6. Johanne Defay - 37,255

7. Tatiana Weston-Webb - 35,100

8. Sawyer Lindblad - 32,920

9. Bettylou Sakura Johnson - 32,545

10. Tyler Wright - 27,505

🏄 Quais são as baterias do primeiro round em Fiji?

Masculino

Italo Ferreira (BRA), Ramzi Boukhiam (MAR), Leonardo Fioravanti (ITA)

Jack Robinson (AUS), Ryan Callinan (AUS), Imaikalani deVault (HAV)

Griffin Colapinto (EUA), Barron Mamiya (HAV), Kelly Slater (EUA)

John John Florence (HAV), Kanoa Igarashi (JAP), Tevita Gukilau (FIJI)

Ethan Ewing (AUS), Cole Houshmand (EUA), Seth Moniz (HAV)

Yago Dora (BRA), Jake Marshall (EUA), Liam O´Brien (HAV)

Jordy Smith (AFR), Rio Waida (IDN), Matthew McGillivray (AFR)

Gabriel Medina (BRA), Crosby Colapinto (EUA), Connor O´Leary (JAP)

Feminino

Molly Picklum (AUS), Gabriela Bryan (HAV), Bettylou Sakura Johnson (HAV

Caitlin Simmers (EUA), Sawyer Lindblad (EUA), Sierra Kerr (AUS)

Caroline Marks (EUA), Tatiana Weston-Webb (BRA), Erin Brooks (CAN)

Brisa Hennessy (CRC), Johanne Defay (FRA), Tyler Wright (AUS)