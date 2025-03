Quem inventou o vôlei? Veja a origem do esporte

O vôlei foi criado em 1895 por William George Morgan, um professor de educação física da Associação Cristã de Moços (ACM), nos Estados Unidos. Inicialmente chamado de "mintonette", o esporte surgiu como uma alternativa ao basquete, oferecendo uma opção menos intensa e com menor contato físico. Morgan desenvolveu as primeiras regras e adaptou o jogo para que fosse praticado em espaços fechados, permitindo que participantes de diferentes idades pudessem jogar. O Lance! te conta tudo sobre quem inventou o vôlei.

Em poucos anos, o vôlei se popularizou rapidamente, atravessando fronteiras e se espalhando por outros países. Em 1947, foi criada a Federação Internacional de Voleibol (FIVB), entidade responsável pela regulamentação e organização do esporte a nível mundial. Atualmente, o vôlei é um dos esportes mais praticados no mundo, com torneios de alto nível e uma forte presença nos Jogos Olímpicos desde 1964.

Quem inventou o vôlei?

William George Morgan trabalhava na ACM de Holyoke, Massachusetts, quando percebeu a necessidade de criar um esporte adequado para os frequentadores da instituição, que buscavam uma atividade menos extenuante que o basquete, recentemente criado por James Naismith. Inspirado no tênis e no handebol, Morgan elaborou as primeiras regras e utilizou uma rede elevada para separar os times.

No início, o jogo utilizava câmaras de ar de bolas de basquete, mas logo foi desenvolvida uma bola específica para a modalidade. A primeira demonstração do esporte ocorreu em 1896, na ACM de Springfield, onde o professor Alfred T. Halstead sugeriu o nome volleyball (bola ao vôo), substituindo "mintonette".

Entre as regras iniciais do vôlei, destacavam-se:

A altura da rede deveria ser de aproximadamente 1,98 metros; O jogo poderia ser disputado por um número ilimitado de jogadores; O objetivo era manter a bola em movimento sobre a rede; O toque na bola poderia ser realizado por qualquer parte do corpo acima da cintura; O jogo não possuía uma duração fixa nem um limite de toques por equipe.

Com o tempo, as regras foram aprimoradas, estabelecendo o limite de seis jogadores por time e a possibilidade de apenas três toques antes de enviar a bola para o campo adversário.

A expansão pelo mundo

O vôlei se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e, logo depois, para outros países. Em 1900, o Canadá se tornou o primeiro país fora dos EUA a adotar o esporte. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados americanos levaram o jogo para a Europa, ajudando a disseminá-lo ainda mais.

Nos anos seguintes, o vôlei chegou a diversos continentes:

Japão (1908) – Introduzido por Franklin H. Brown; Filipinas (1910) – Com inovações táticas como o "bomba", precursor dos ataques rápidos; Brasil e América do Sul (anos 1910-1920) – Popularizado por clubes esportivos e escolas; Europa (anos 1920) – Começa a ser praticado em competições universitárias.

A rápida adoção global levou à necessidade de padronizar as regras, o que impulsionou a criação da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), em 1947. O primeiro Campeonato Mundial foi realizado em 1949 para os homens e em 1952 para as mulheres, consolidando o esporte no cenário competitivo.

O vôlei nos Jogos Olímpicos e o crescimento do esporte

Em 1964, o vôlei passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com torneios masculino e feminino. Desde então, o esporte cresceu exponencialmente, tanto em termos de popularidade quanto em profissionalização.

As principais potências do vôlei olímpico incluem:

União Soviética (URSS) – Primeira campeã feminina e dominância nas primeiras edições;

Japão – Destaque no vôlei feminino nos anos 1960 e 1970;

Brasil – Fortaleceu-se nos anos 1990 e 2000, tornando-se referência mundial;

Estados Unidos e China – Crescente sucesso em competições internacionais.

O vôlei também evoluiu com a introdução do sistema de rally point (onde todos os pontos contam, independentemente do saque) e a figura do líbero, especializado na defesa. Essas mudanças tornaram o jogo mais dinâmico e emocionante para os torcedores.

O vôlei de praia e sua ascensão mundial

Outra vertente do vôlei que ganhou notoriedade foi o vôlei de praia. Surgido nas praias da Califórnia nos anos 1920, o esporte se profissionalizou nos anos 1980 e entrou para os Jogos Olímpicos em 1996, em Atlanta. O Brasil e os Estados Unidos dominam historicamente a modalidade, com grandes nomes como Karch Kiraly, Emanuel Rego, Misty May-Treanor e Kerri Walsh.

O legado no mundo

Hoje, o vôlei é um dos esportes mais praticados no mundo, contando com milhões de jogadores amadores e profissionais. Torneios como a Liga das Nações, o Campeonato Mundial e a Superliga Brasileira movimentam a paixão dos fãs, consolidando o vôlei como um dos esportes mais emocionantes e dinâmicos da atualidade.