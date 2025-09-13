O peso Joaquim Silva foi o único brasileiro vitorioso no card prelimnar do Noche UFC deste sábado. Com brazucas envolvidos em cinco das oito primeiras lutas do evento em San Antonio, apenas Silva conseguiu vencer, superando o peruano Claudio Puelles na decisão dividida dos juízes.

continua após a publicidade

Após dois rounds bastante equilibrados, ‘’Neto BJJ’’ vinha perdendo o terceiro e decisivo assalto, mas conseguiu um knockdown nos últimos segundos, ficou muito perto de nocautear Puelles, mas o peruano acabou salvo pelo gongo. No entanto, isso foi o suficiente para que ele ganhasse o último round e, consequentemente, a luta.

Brasileiros amargam derrotas no Noche UFC

Alice Pereira acabou derrotada (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Rodrigo Sezinando abriu a noite com derrota decisiva para o ucraniano Daniil Donchenko na final do TUF 33. Apesar de muita raça, o brasileiro não foi capaz de deter o ímpeto de Donchenko, que se sagrou campeão peso meio-médio do TUF 33.

continua após a publicidade

Depois, Alice Pereira oficializou seu status como lutador mais jovem da história do UFC, mas acabou derrota na decisão dividida para Montserrat Rendon. Alessandro Costa não foi páreo para Alden Coria e caiu no terceiro round. Antes de Joaquim Silva, Amanda Lemos acabou derrotada para Tatiana Suárez na decisão unânime.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultados do Noche UFC - Card Preliminar

Peso médio (até 83,9kg): Dusko Todorovic (SER) venceu José Daniel Medina (BOL) por finalização (mata-leão) no primeiro round.

Peso leve (até 70,3 kg): Joaquim Silva (BRA) venceu Claudio Puelles (PER) por decisão dividida.

Peso palha (até 52,1kg): Tatiana Suarez (EUA) derrotou Amanda Lemos (BRA) por decisão unânime.

Peso mosca (até 56,7kg): Jesus Aguilar (MEX) derrotou Luis Gurule (EUA) por decisão unânime.

Peso médio (até 83,9 kg): Zachary Reese (EUA) aplicou um golpe baixo em Sedriques Dumas (EUA) e a luta terminou em No Contest.

Peso mosca (até 56,7kg): Alden Coria (EUA) derrotou Alessandro Costa (BRA) por nocaute técnico no terceiro round.

Peso galo (até 61,7kg): Montserrat Rendon (MEX) derrotou Alice Pereira (BRA) por decisão dividida

Peso meio-médio (até 77,1kg): Daniil Donchenko (UCR) venceu Rodrigo Sezinando (BRA) por nocaute técnico no primeiro round.