O brasileiro Rafael Câmara — atual líder do campeonato da Fórmula 3 (F3) — se envolveu em um acidente na largada da corrida sprint do Grande Prêmio da Espanha neste sábado (31). O piloto Tuukka Taponen não largou e ficou parado na pista, o brasileiro largou na mesma fila e foi com tudo na traseira do finlandês. Assista ao vídeo abaixo.

continua após a publicidade

Pole position na corrida principal, neste domingo, Rafael Câmara largou em oitavo na corrida sprint — que inverte os oito primeiros colocados na classificação. Rafael Câmara é atual líder do campeonato da F3. A corrida principal acontece neste domingo, às 3h30.

Rafael Câmara bate em Tuukka Taponen (Foto: Reprodução / F1TV)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rafael Câmara na pole: confira classificação da F3 na Espanha