F1 confirma transmissão na Band em 2024, mas admite ‘negociações por direitos de 2025’

Reta final da temporada da Fórmula 1 continuará sendo transmitida na Band (Foto: Benjamin Cremel / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/09/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fórmula 1 confirmou ao Grande Prêmio, parceiro do Lance!, que a temporada 2024 seguirá sendo transmitida no Brasil normalmente pela Band. No entanto, a categoria máxima do esporte a motor assumiu que existem negociações em curso em relação aos direitos do próximo campeonato.

Desde a semana passada, a imprensa brasileira vem publicando notícias sobre a dificuldade da Band em manter os pagamentos devidos à F1 por conta da transmissão. A possibilidade de o Mundial voltar a ser exibido pela TV Globo, dentro dos canais SporTV e do streaming Globoplay, também vem sendo especulada.

- Não existem planos da F1 ou da Band de encerrar as transmissões no Brasil para o restante do campeonato deste ano - disse a assessoria da Fórmula 1 ao GRANDE PRÊMIO.

No entanto, classe rainha do automobilismo reconheceu que o cenário pode mudar. “Estamos, no momento, em várias negociações sobre os direitos de 2025”, completou.

O GRANDE PRÊMIO apurou, ainda, que a Band deve mesmo transmitir as corridas restantes da temporada 2024, mas a equipe de transmissão já foi avisada que a F1 não segue por lá no ano que vem.

A Band transmite a Fórmula 1 para o Brasil desde 2021, logo após o fim do acordo entre a categoria e a Globo, que mostrou o Mundial por 40 anos. Exibir o campeonato, aliás, era parte de uma estratégia para demonstrar a força do Grupo Bandeirantes e consolidar a emissora como o ‘Canal do Esporte’. A própria contratação de Fausto Silva estava alinhada a esta tática para tentar um salto de audiência e finanças.

Entretanto, o plano não deu certo, sobretudo pelos gastos que a Band teve de fazer para montar a estrutura ao redor do apresentador. A F1 acabou impactada, com a emissora falhando em fazer os pagamentos devidos.

Um exemplo recente, soube o GRANDE PRÊMIO, deu-se durante o fim de semana do GP do Canadá desta temporada: sem a parcela recebida do Grupo Bandeirantes, o Liberty Media impediu que os profissionais que faziam a cobertura in loco usassem o uniforme e até mesmo a canopla — o adereço dos microfones — com o logo da emissora.

A baixa audiência das corridas de F1 nos últimos anos, com média de 2,4 pontos em 2024, e a ausência de um piloto brasileiro na categoria — algo que se mantém desde a saída de Felipe Massa ao fim da temporada de 2017, têm muito menor influência na história. As maiores audiências do ano vieram em Mônaco (3,7), Canadá (3,1) e Países Baixos (3,1), enquanto as menores foram em Bahrein (1,5), Austrália (1,4) e Japão (1,3). No GP da Itália do último domingo (1), novamente 2,4 pontos foram anotados.

O Grupo Globo está negociando o retorno da F1 à grade a partir de 2025. A notícia foi dada pelo portal F5, da Folha de S. Paulo, também na semana passada. As conversas entre as partes acontecem desde junho, soube o GRANDE PRÊMIO. E o esquema pode ser similar ao da outra passagem da Fórmula 1 pela Globo, com a maioria das corridas sendo televisionadas em TV aberta, o que justificaria cotas mais caras de patrocínio, e as que conflitarem com outros eventos, como o futebol, transmitidas pelo SporTV, canal esportivo do grupo na TV por assinatura, que também exibiria as outras atividades do fim de semana, com as sessões de treinos livres e a classificação.

Na terça-feira, o site Notícias da TV apontou um agravamento no cenário da Band, indicando que a emissora teria encerrado as transmissões da F1 com o GP da Itália do fim de semana passado. Nesta quarta-feira (4), o colunista Daniel Castro noticiou o retorno da F1 para a Globo em 2025.

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa do GP do Azerbaijão, 17º da temporada 2024.