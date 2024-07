Brasileiro ex-NBA assume comando de equipe da EuroLiga de Basquete

Tiago Splitter segura o troféu de campeão da NBA (Foto: Reprodução)







16/07/2024

O brasileiro Tiago Splitter vai ser o primeiro em toda a história a comandar um time da EuroLiga de Basquete. O profissional é o atual auxiliar da Seleção Brasileira, mas tem acordo para trabalhar no Paris Baskettball. O anuncio aconteceu na última segunda-feira (15).

Os franceses são os atuais campeões da liga nacional e vão fazer a estreia na competição europeia na próxima temporada. Além disso, Splitter terá a primeira experiência como técnico no Velho Continente, assim como será o primeiro brasileiro a treinar uma equipe de lá.

Com apenas 39 anos, Tiago Splitter acumula trabalhos como assistente técnico na NBA. Entre 2019 e 2023, por exemplo, esteve a frente do Brooklyn Nets. Já na última temporada da liga, trabalhou no Houston Rockets.

Em entrevista ao "Estadão", o então assistente falou a respeito do sonho de um dia ser o treinador principal de uma equipe.

- Todo auxiliar tem esse objetivo de um dia ser treinador e, claro, ser técnico da Seleção Brasileira. Eu acho que tem que analisar o passo a passo. Agora sou auxiliar e isso já é importantíssimo para mim. Se vier a oportunidade um dia, óbvio que vai ser bem-vinda - disse.

Há cerca de três meses, o profissional foi anunciado como um dos integrantes da comissão técnica de Aleksandar Petrovic, que retornou ao comando da Seleção Brasileira em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Paris. E deu certo. A comissão técnica conseguiu a vaga via Pré-Olímpico, e o time canarinho garantiu um lugar na competição após ficar de fora de Tóquio.

Agora, Splitter vai terminar as Olimpíadas com o Brasil e, na sequência, assume o Paris Baskett. A ideia é que a equipe se mantenha no mais alto escalão europeu e faça bonito na EuroLeague. Já para o profissional, é a realização de um sonho.