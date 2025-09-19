menu hamburguer
Brasileiro campeão do mundo busca segundo título em modalidade de esportes radicais

Gabriel Benetton tem chance de levar mais um troféu

Gabriel Benetton é o atual campeão mundial de kitesurfe (Foto: Divulgação GKA Kite World Tour)
imagem cameraPedro Matos disputa etapa de kitesurfe no Ceará (Foto: Divulgação GKA Kite World Tour)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
17:27
O calendário do kitesurfe mundial terá duas etapas decisivas no Brasil, em novembro, na Praia da Taíba, no Ceará. Entre os dias 6 e 9, será realizada a etapa do GKA Kite-Surf World Cup, e de 12 a 15 será a vez do GKA Freestyle Kite World Cup. E o atual campeão do mundo é brasileiro. Gabriel Benetton, de 21 anos, pode vencer pelo segundo ano consecutivo. Ele é o atual líder do ranking da categoria e tem tudo para levar o segundo troféu em casa na modalidade de esportes radicais.

— A etapa do Ceará será a última do ano e vai definir o título mundial. Já consegui um segundo e um terceiro lugar em campeonatos anteriores na Taíba. Agora quero buscar o título — afirmou Benetton.

As competições fazem parte do circuito da Global Kitesports Association (GKA), que integra o sistema da World Sailing, federação internacional de vela. Ao todo, são cinco modalidades na temporada. No Brasil, serão disputadas a Kite Wave e o Freestyle. A modalidade de ondas já passou em 2025 por Sal (Cabo Verde), Sylt (Alemanha) e Dakhla (Marrocos). O Freestyle terá sua abertura em outubro, em Abu Dhabi, antes de chegar ao Ceará.

O carioca Pedro Matos, de 27 anos, ocupa a terceira posição no ranking e também chega com chances de brigar pela liderança. Ele começou no surfe ainda criança, descobriu o kitesurfe aos 12 anos e foi campeão mundial em 2016, na China.

— A expectativa é boa para encerrar o ano no Brasil. É um momento importante, com família e amigos acompanhando. Quero chegar bem preparado e buscar o título — disse Pedro.

No feminino, a liderança é da francesa Capucine Delannoy, de 19 anos. A suíça Camille Losserand aparece na segunda colocação. Na terceira posição estão empatadas a francesa Clémence Derrien e a brasileira Kesiane Rodrigues, natural de Fortaleza.

O kitesurfe reúne cinco modalidades oficiais e combina elementos de surfe, wakeboard, windsurf e parapente. O atleta utiliza uma prancha com apoio para os pés e é impulsionado por uma pipa controlada por cabos e barra.

Pedro Matos disputará etapa de kitesurfe no Brasil (Foto: Divulgação GKA Kite World Tour)
Pedro Matos disputará etapa de competição de esportes radicais (Foto: Divulgação GKA Kite World Tour)
