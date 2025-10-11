Neste sábado (11), o Brasil estreou no Campeonato Mundial de halterofilismo paralímpico, que acontece em Cairo, no Egito. Três brasileiros entraram em ação no primeiro dia do evento e o paraibano Ailton de Souza atingiu a melhor marca da carreira, na categoria até 80kg.

O Brasil está na competição com a maior delegação da sua história. São 16 halterofilistas mulheres e nove homens. Este é o primeiro Mundial da modalidade desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando os brasileiros conquistaram quatro medalhas, duas de ouro e duas de bronze.

Classificação dos brasileiros

Ailton de Souza foi o nono colocado na categoria até 80kg. O brasileiro conseguiu a melhor marca da carreira, após levantar 199kg em três tentativas. Até então, o melhor desempenho do atleta havia sido na Segunda Fase do Circuito Brasileiro, em junho deste ano, quando levantou 196kg.

— Pela estratégia que tínhamos elaborado com o nosso treinador, tudo deu certo. A nossa meta era ficar no top 10 e conseguimos. Era esperado que a gente conseguisse essa marca, novo recorde brasileiro. Eram alguns adversários diferentes em relação aos Jogos de Paris, mas a disputa foi boa. Agora o foco é aumentar essa marca nas próximas competições — disse Ailton.

Ailton Souza consegue melhor marca da carreira no Mundial de halterofilismo paralímpico (Foto: Alessandra Cabral/ CPB)

Caroline Fernandes Alves, na categoria até 79kg, teve três levantamentos invalidados pela arbitragem. Na única tentativa validada, a brasileira levantou 127kg e terminou na quinta posição.

A última representante do país a entrar em ação foi Maria Rizonaide da Silva, na categoria até 50kg. A brasileira, que tem nanismo, teve apenas o segundo levantamento validado. Com isso, anotou 106kg e foi a sexta colocada. Maria é a atual recordista do Brasil, com 109kg, e participou do Mundial pela terceira vez.