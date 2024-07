Brasil x Letônia na final do Pré-Olímpico de Basquete: veja horário e onde assistir

Marcelinho Huertas é o jogador mais experiente da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / FIBA)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 08:00 • Riga (LET)

Depois de vencer as Filipinas na semifinal, o Brasil enfrentará a Letônia, neste domingo (7), às 13h (de Brasília), em Riga, na Letônia, pela decisão do Pré-Olímpico de Basquete. O ganhador da partida estará classificado para os Jogos Olímpicos de Paris, enquanto o perdedor não terá mais chances de disputar as Olimpíadas. O duelo terá transmissão da "ESPN", na televisão fechada, e do "Disney+", no streaming.

Após ficar fora dos Jogos de Tóquio, a Seleção Brasileira tenta assegurar a vaga na capital francesa e "salvar" o basquete nacional no ciclo olímpico, já que esta é a única chance do país ser representado na modalidade. O Brasil não conseguiu se classificar com a equipe feminina, tampouco com as duas seleções 3x3.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campanhas de Brasil e Letônia

Brasil e Letônia passaram pela fase de grupos na liderança, com uma vitória e uma derrota. Coincidentemente, as duas seleções eliminaram as responsáveis por bater a sua futura adversária.

FASE DE GRUPOS

Brasil 81 x 72 Montenegro

Letônia 83 x 55 Geórgia

Brasil 74 x 77 Camarões

Letônia 80 x 89 Filipinas

SEMIFINAL

Brasil 71 x 60 Filipinas

Letônia 72 x 59 Camarões

Detalhes da partida

🏀 Brasil x Letônia - Final do Pré-Olímpico de Basquete

📆 Data: 7 de julho, domingo

⏰ Horário: 13h

🌍 Local: Riga, Letônia

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+