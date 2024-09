A Seleção Brasileira de futsal busca o hexacampeonato mundial no Uzbequistão (Foto: Divulgação / CONMEBOL)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 18:00 • Bucara (Uzbequistão)

A Copa do Mundo de Futsal começa neste sábado (14), dia da estreia da Seleção Brasileira na competição. O Brasil enfrenta Cuba, às 9h30m (de Brasília), em Bucara, no Uzbequistão. CazéTV, Sportv, Globoplay e o streaming do FIFA+ transmitem.

O evento será disputado até 6 de outubro, em três cidades do Uzbequistão: a capital Tasquente, Bucara e Andijã. Além do Brasil, outros 23 países buscam conquistar a taça mundial.

Brasil e Cuba estão no Grupo B, com Croácia e Tailândia. No total, são seis grupos de quatro seleções, cada. As duas melhores de cada chave avançam para as oitavas de final, além das quatro melhores terceiras colocadas. A partir das oitavas, os confrontos passam a ser no formato mata-mata, até a decisão do título.

Desde 1989, a Copa do Mundo de Futsal é organizada pela Fifa. O Brasil conquistou as três primeiras edições, disputadas em 1989, 1992 e 1996. A Espanha ergueu o troféu nas de 2000 e 2004. Em 2008 e 2012, o Brasil garantiu mais duas conquistas. Em 2016, a Argentina ganhou pela primeira vez. E, em 2021, Portugal teve o nome inscrito na galeria de campeões mundiais de futsal.

A Seleção Brasileira festeja um gol no amistoso contra o Uzbequistão (Foto: Leto Ribas/CBF)

FICHA TÉCNICA

📆 Data: 14 de setembro (sábado)

⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)

🌍 Local: Bukhara Universal Sports Complex

📺 Onde assistir: CazéTV, Sportv, Globoplay e streaming do FIFA+