Veja o abismo financeiro entre Libertadores de futsal e de futebol

Capitão do time do interior paulista, Rodrigo Capita fez um desabafo nas suas redes sociais e deu a dimensão da diferença. Enquanto na Libertadores de Futsal não há premiação, no futebol a Conmebol distribuirá, no total, R$ 1,13 bilhão. O campeão do torneio receberá cerca de R$ 115 milhões, podendo alcançar uma premiação máxima de R$ 181 milhões. Veja no vídeo abaixo: