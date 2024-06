Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil quer continuar mantendo os seus 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Voleibol Feminino. A próxima adversária das brasileiras é a Bulgária. O jogo será realizado nesta sexta-feira (14), às 2h30 (Horário de Brasília), em Hong Kong, na China, com transmissão do Sportv2.

O Brasil está com 100% de aproveitamento na competição, com nove vitórias em nove partidas. Os quatro primeiros triunfos foram no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e as cinco seguintes na China. O duelo mais recente foi contra a Alemanha vencido com um show de Gabi, por 3 sets a 1 (parciais: 25 × 20, 21 × 25, 25 × 22 e 26 × 24) e se manteve na liderança da competição.

Ambas equipes vêm em busca de um título inédito. A Seleção Brasileira terminou na quarta posição na edição inaugural do torneio e foi vice nos anos seguintes (em 2020, não houve competição devido à pandemia de Covid-19). No último ano, acabou eliminada nas quartas de final no ano passado. Atualmente, o Brasil está na terceira posição do ranking da FIVB.

Gabi foi a maior pontuadora da partida contra a Alemanha com 28 pontos (Foto: Divulgação / VNL)

FICHA TÉCNICA

BRASIL X BULGARIA

TERCEIRA SEMANA — LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI FEMININO.

📆 Data: 14/06/2024

⏰ Horário: 2h30 (Horário de Brasília)

🌏 Local: Hong Kong, China

📺 Onde assistir: SporTV 2