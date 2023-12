"Há mais de uma razão, mas qualquer consideração deve partir do fato de que Nole é geneticamente um fenômeno”, explica Marco : “É alguém capaz de fazer tudo com simplicidade e consistência, mas também capaz de fazer coisas que outros são impedidos de fazer.” O primeiro pedido que Djokovic fez a Panichi quando começaram a trabalhar foi para ajudá-lo a melhorar, mesmo Novak já estando em primeiro lugar no ranking.