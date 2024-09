Caitlin Simmers mostra maturidade para lidar com derrota nas Olimpíadas e vencer a WSL

Caitlin Simmers se tornou a surfista mais jovem a ser campeã da WSL (Foto: Pat Nolan/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfista sabe, mais do que qualquer outra pessoa, a importância de saber ser paciente. A estadunidense Caitlin Simmers precisou usar dessa resiliência para superar a derrota precoce nas Olimpíadas de Paris. Eliminada por Tatiana Weston-Webb ainda nas oitavas olímpicas, Simmers mostrou maturidade para lidar com o momento complicado e vencer a WSL 2024.

- A vida de atleta é feita de altos e baixos. Mas você precisa aprender a não basear sua confiança em seus últimos resultados. As vezes é difícil para mim recuperar a confiança depois de uma derrota como aquela (das Olimpíadas), foi muito duro. Mas se você vai se tornar atleta profissional precisa saber lidar com isso. Só porque você teve um resultado ruim, não quer dizer que você se sairá mal sempre. Acho que venho lidando melhor com isso nos últimos anos, mas é difícil - disse Simmers.

Aos 18 anos, este é apenas o segundo ano de Caitlin na elite do surfe mundial. Ainda uma das mais jovens do Circuito, se manteve no topo do ranking ao longo da temporada. No entanto, apesar do favoritismo, mostrou que tinha certo receio de encarar Tatiana Weston-Webb no WSL Finals - a brasileira acabou eliminada na semifinal, para Caroline Marks.

Sim, a Tati é muito boa! Então eu estava com um pouco de medo. Mas eu estava tentando não prestar muita atenção em quem enfrentaria. Eu só pensava que, independente de contra quem fosse, isso não poderia mudar o que eu queria. Honestamente, eu estava tentando me distrair da competição o dia todo - afirmou.

Caitlin Simmers foi campeã da WSL 2024, após vencer Caroline Marks (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Caitlin Simmers bateu Caroline Marks na WSL Finals, a decisão da Liga Mundial de Surfe, realizada em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), na sexta-feira (6). Com a conquista, a norte-americana se tornou a surfista mulher mais jovem a vencer o Circuito Mundial de Surfe, com apenas 18 anos.