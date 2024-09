Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 13:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Próximo desafio à vista. O Brasil descobriu, neste domingo (22), que enfrentará a Costa Rica nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. Enquanto a Seleção Brasileira liderou o Grupo B, com 100% de aproveitamento, os adversários se classificaram como um dos quatro melhores terceiros colocados da competição.

Campanha brilhante do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira teve um desempenho incrível na fase de grupos da competição. Em três jogos, a equipe anotou 27 gols - se consolidando como o melhor ataque da competição - e sofreu apenas três gols. Além disso, o artilheiro da Copa do Mundo de Futsal é Marcel, ala da Amarelinha, com oito gols. Os números se refletiram dentro de quadra e a equipe terminou a primeira fase na primeira colocação, com três goleadas.

Por outro lado, a Costa Rica teve uma campanha mais complicada. Em um grupo com Paraguai, 1° colocado, Holanda, 2º e Uzbequistão, os costa-riquenhos tiveram uma derrota para os paraguaios na estreia, um empate diante dos holandeses e uma vitória contra os donos da casa na útlima rodada. Com isso, eles se colocaram entre os terceiros melhores colocados da fase de grupos do Mundial.

Brasil posa para foto antes de jogo da Copa do Mundo de Futsal (Foto: Leto Ribas/CBF)

Em busca do hexacampeonato, o Brasil irá encarar a Costa Rica pelas oitavas da Copa do Mundo de Futsal na terça-feira (24). O confronto está marcado para 09h30, no horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do SporTV, CazéTV e FIFA+.