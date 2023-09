A equipe de José Roberto Guimarães abriu vantagem no início do período. Thaisa, com dois pontos em sequência, marcou 5 a 1. As belgas reafiram após o técnico pedir tempo, e diminuíram a diferença por 8/5. No entanto, não foi o bastante para vencer o Brasil, que disparou e fechou por 21/10, após um ace de Thaisa.