Brasil perde no basquete feminino e depende de vitória contra a Hungria para sonhar com vaga no Mundial

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 21/08/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira de basquete feminino perdeu para Senegal por 69 a 59 em jogo válido pela segunda rodada do Qualificatório para o Mundial 2026 na última terça-feira (20). Agora, a equipe verde-amarela vai precisar vencer a Hungria na última rodada para continuar com chances de classificação.

O Brasil até largou na frente e com eficiência nos arremessos de três, mas ao longo da partida viu o desempenho cair muito e começou a errar no ataque. As senegalesas, então, aproveitaram e viraram o duelo. Destaque para Cierra Dillard, com 14 pontos e 11 rebotes. Na parte brasileira, Emanuely foi a cestinha, com 19 pontos.

No último quarto, Senegal aproveitou melhor as chances que teve no ataque e chegou a abrir dez pontos no marcador. O Brasil, por outro lado, não conseguiu encurtar o placar e, no final, viu o adversário apenas administrar para garantir a vitória em 69 a 59.

O Brasil enfrenta a Hungria nesta quinta-feira (22), a partir das 9h (horário de Brasília). O duelo terá transmissão no canal da FIBA no YouTube.