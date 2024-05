Brasil não decepciona e vence a Sérvia pela Liga das Nações de Vôlei Feminino

O Brasil se despede do Maracanãzinho (Foto: Maurício Val/FV Imagens/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Sérvia por 3 sets a 0, neste domingo (19), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Tirando o segundo set, a partida foi tranquila para o Brasil, em dia brilhante, a capitã Gabi foi a maior pontuadora do time, com 15 pontos.

O Brasil fechou a passagem pelo Maracanãzinho com chave de ouro e 100% de aproveitamento. A seleção segue para Macau, na China, para enfrentar o Japão, no próximo dia 28. Em seguida, as brasileiras encaram Holanda, Itália e Tailândia.

🏐 COMO FOI A PARTIDA

Em um primeiro set forte, as meninas abriram o jogo com vantagem de cinco pontos, o que garantiu tranquilidade para a seleção feminina jogar em alto nível. Carol e Júlia Kudiess se machucaram nos primeiros minutos e precisaram ser substituídas, mas o Brasil saiu vitorioso, em 25 a 15.

No segundo set a Sérvia apareceu mais na partida e chegou a comandar o placar em alguns momentos. Mas o Brasil recuperou seu brilho, com Carol de volta à quadra. Com o apoio da torcida, a Seleção fechou o set em 25 a 19.

(Foto: Maurício Val/FV Imagens/CBV)

Com 2 a 0 no placar, o Brasil não diminuiu o ritmo e chegou ao set final dominando o placar. Com sete pontos de vantagem, Rosamaria e Gabi estavam fervendo no jogo, e lideraram a vitória brasileira por 25 a 19. Final de jogo, 3 sets a 0.