A classificação do guatemalteca Juan Ignacio Maegli e do chileno Clemente Seguel Lacámar às Olímpiadas, através da disputa do Mundial de Laser possibilitou que Bruno carimbasse o passaporte para Paris. Isso porque, o brasileiro foi o quinto colocado na categoria Laser no Pan-Americano. Dessa forma, Bruno herdou a vaga dos seus companheiros continentais - que ficaram a sua frente no Pan, mas obtiveram bons resultados no Mundial de Laser.