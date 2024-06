Brasil domina e vence a Alemanha pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

O Brasil não teve problemas contra a Alemanha (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 09:13 • Fukuoka (JAP)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei venceu a Alemanha pelo primeiro jogo da segunda etapa da Liga das Nações, em Fukuoka, no Japão. A equipe treinada por Bernardinho bateu os alemães por 3 sets a 0 e voltar a ter campanha competitiva na competição.

A Seleção não contará com Bruninho para a segunda etapa da VNL. O levantador sofreu um estiramento leve na panturrilha esquerda e desfalca o Brasil. Além de Cachopa, Bernardinho agora conta com Matheus Brasília, que estava treinando no Centro de Desenvolvimento de Saquarema. Bruninho segue com a equipe no Japão e a previsão é de que esteja de volta às quadras na terceira etapa da Liga, em Manila, nas Filipinas.

COMO FOI A PARTIDA? 🏐

O Brasil começou atrás no primeiro set, mas logo se recuperou e mostrou sua força. Com o bloqueio dando mais resultado, principalmente com Flávio Gualberto, a Seleção fechou a primeira parcial em 25/15. Lucarelli, com seis pontos, e Darlan, com cinco, foram os maiores pontuadores do Brasil.

No segundo set a estrela de Lukas Bergmann brilhou e com grande atuação do ponteiro, a parcial foi tranquila e a equipe de Bernardinho fechou em 25/16. Lucarelli e Darlan foram novamente os maiores pontuadores brasileiros com quatro pontos para cada um.

Lukas Bergmann seguiu se destacando no terceiro set, o ponteiro anotou oito pontos e foi peça fundamental na vitória por 25/15. Lucarelli foi o maior pontuador brasileiro na partida, com 16 pontos.

O QUE VEM POR AÍ? ✅

O Brasil alcança a sua terceira vitória na competição em cinco partidas. Após perder na estreia para Cuba, a Seleção venceu a Argentina e a Sérvia, mas fechou a primeira etapa com derrota para a Itália. Com nove pontos, o time de Bernardinho se encontra, provisóriamente, na sexta posição. A próxima partida dos brasileiros será contra o Irã, na quinta-feira (6), à 0h (horário de Brasília).